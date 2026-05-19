Cortigiani vil razza dannata Rigoletto

Da ildenaro.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giuseppe Verdi, nella prima metà del secolo scorso, fa pronunciare l’ espressione che fa da titolo a queste righe nel testo della sua opera omonima, a Rigoletto. Forte della conoscenza dell’ estrinsecarsi già all’epoca in cui è ambienta quella storia (XIV secolo, a Firenze), di quel tipo di comportamento riassunto nella esclamazione disperata citata prima. Il Maestro, aveva letto di cose del genere presenti fin dall’ antichità e guardò lontano. Era convinto che il comportamento di quel genere di persone, anche nel tempo, non sarebbe mutato facimente. Nell’attualità si sta assistendo a una forma di recrudescenza di un modo di fare simile a tutte le latitudini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Cortigiani vil razza dannata RIGOLETTO 1-21-2026

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