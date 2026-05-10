Ghelfi al Rigoletto | il confronto sul futuro delle nuove generazioni

Si è svolto un incontro presso il teatro Rigoletto, incentrato sul futuro delle nuove generazioni. Durante l'evento sono stati discussi i possibili effetti delle decisioni del Quirinale sulla vita quotidiana dei giovani di Mantova. Si è parlato anche delle difficoltà incontrate dai talenti locali nel trovare occupazione e della conseguente emigrazione verso altri paesi in cerca di opportunità. La discussione ha coinvolto rappresentanti di varie realtà del territorio.

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? Punti chiave Come possono le decisioni del Quirinale influenzare la vita dei ragazzi mantovani?. Perché i giovani talenti locali sono costretti a cercare lavoro all'estero?. Cosa può fare il territorio per evitare lo svuotamento delle comunità?. Come si trasforma il dibattito politico in opportunità concrete per i nativi digitali?.? In Breve Lunedì 11 maggio ore 20 ristorante Rigoletto di Mantova. Michele Borghi dialoga con Luciano Ghelfi sul tema nativi digitali. Rotary Club Mantova Sud, San Giorgio, Andes Virgilio e Curtatone aderiscono al progetto. Focus su barriere lavorative e rischio fuga talenti dal territorio mantovano. Lunedì 11 maggio alle ore 20, il ristorante Rigoletto di Mantova ospiterà Luciano Ghelfi per un confronto diretto sul ruolo delle nuove generazioni in un’Italia in rapida trasformazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ghelfi al Rigoletto: il confronto sul futuro delle nuove generazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giovani, lavoro e futuro: a Genova il confronto tra imprese e nuove generazioni con l'ex ministro Francesco ProfumoGrande partecipazione al Palazzo della Borsa per l'iniziativa di CNA Genova dedicata alle trasformazioni del lavoro e alle competenze richieste...