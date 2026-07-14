Le tensioni tra l’assessorato all’ambiente e il Comitato per la Difesa di Coltano continuano riguardo alle modalità di smaltimento dei rifiuti nella zona. La disputa si concentra sulla gestione e sulla mappa dei rifiuti presenti nell’area, con i residenti che esprimono forte disappunto. Le discussioni sono alimentate da accuse e polemiche pubbliche, senza che si sia ancora trovata una soluzione condivisa. La questione rimane al centro del dibattito locale, con manifestazioni di rabbia da parte della comunità.

Pisa, 14 luglio 2026 – Non accennano a calmarsi le polemiche tra l’assessorato all’ambiente e il Comitato per la Difesa di Coltano in merito allo smaltimento dei rifiuti. I residenti, per dimostrare che “siamo le vittime dei rifiuti e non i fautori, come dice l’assessora Del Rosso”, hanno presentato una mappa dei luoghi dove l’abbandono della spazzatura è più concentrato. Dalla mappa diffusa dal Comitato emerge che la maggior parte dei rifiuti abbandonati si concentra lungo via del Caligi, a distanza sia dal campo rom sia dalle abitazioni. “Gli abbandoni sono ubicati lontano dal campo rom e sparsi sulle vie di facile accesso o in aree più nascoste in mezzo alla vegetazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuti: la mappa a Coltano. Polemiche e nuove accuse, la rabbia dei residenti

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