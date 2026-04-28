Il muro di rifiuti la rabbia dei residenti di via Doberdò | Mesi di segnalazioni nel silenzio di Alea

I residenti di via Doberdò hanno segnalato da mesi la presenza di un accumulo di rifiuti nel loro quartiere, ma fino ad ora non hanno ricevuto risposte. Sul marciapiede si trovano sacchi aperti e contenitori pieni, con rifiuti che si spargono e generano sporcizia. La situazione è stata ripetutamente evidenziata senza che siano stati presi interventi concreti. La crescente frustrazione dei cittadini si manifesta attraverso il confronto quotidiano con questa emergenza.

Sacchi ammassati sui coperchi, contenitori stracolmi che non riescono più a contenere nulla e sporcizia che invade il marciapiede. Questa è la fotografia del degrado che i residenti di via Doberdò, nella zona finale di via Ravegnana, sono costretti a guardare ogni giorno. “Una situazione che non.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Scarti di cantiere, rifiuti e bivacchi. Via Cassia, la rabbia dei residenti Dopo le segnalazioni dei residenti arrestato 21enne per spaccio nel parco di Santa LuciaGrazie alla collaborazione dei residenti del quartiere Santa Lucia, i carabinieri sono intervenuto in un parco pubblico descritto come luogo di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Isola ecologica fantasma: bocchetta rotta da otto mesi e il Comune tace; Tevere, la terza barriera contro i rifiuti: così vengono bloccati frigoriferi e plastica; La città imbrattata: Non c’è solo ’Pinpo’. Dal centro alle periferie, poco decoro ovunque; Sei record in quattro mesi: l’Europa riscrive la storia dei 10 chilometri. Il cantiere in ritardo. Il centro per i rifiuti. Otto mesi di chiusuraOtto mesi senza centro di raccolta dei rifiuti. A Faenza la centrale di via Righi gestita da Hera era stata chiusa a settembre scorso per consentire la riqualificazione dell’impianto finanziata con ... ilrestodelcarlino.it L’impianto di trattamento dei rifiuti di Borsano chiude. Per nove mesiBusto Arsizio, 7 gennaio 2026 – Lavori per 21 milioni che hanno come obiettivo il miglioramento dell’impianto di Borsano e, allo stesso tempo, comporteranno uno stop forzato dell’impianto, con ... ilgiorno.it FuoriTg Tg3. . DUE MESI DI GUERRA A due mesi dalla guerra il petrolio è sempre intorno ai 100 dollari con rincari per i carburanti e i prodotti alimentari. La crescita dell'economia italiana è rivista al ribasso e prevista solo allo 0.5%. Il punto di Niccolò Bellaga - facebook.com facebook «È stata confermata la condanna a sei mesi per Nessy Guerra»: a comunicarlo è l’avvocata italiana Agata Armanetti. La sentenza nasce da una denuncia per adulterio presentata dall’ex marito italo-egiziano, Tamer Hamouda. La condanna di primo grado a s x.com