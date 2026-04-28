VIDEO | Ex Ghetto rifiuti abbandonati davanti all' Irish Pub e furto di lampade | cresce la rabbia dei residenti

Un uomo cammina di notte lungo il vico della Croce Bianca, nel centro storico del sestiere della Maddalena. Nelle ultime settimane, i residenti si sono trovati a segnalare l’accumulo di rifiuti abbandonati davanti a un pub irlandese e il furto di alcune lampade nelle vicinanze. La presenza di rifiuti e i furti di oggetti di illuminazione hanno generato malumore tra chi vive in zona.

Un uomo percorre di notte vico della Croce Bianca, cuore del centro storico nel sestiere della Maddalena. Arrivato davanti alla porta d'ingresso dell'Irish Pub lascia cadere un sacco nero pieno di immondizia e si allontana. Stesso vicolo, tardo pomeriggio, due persone, un uomo e una donna notano.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Rifiuti abbandonati in zona agricola a Sorso: cresce l’allarme tra residenti e ambientalistiNella campagna tra Sorso e la grotta di Sant’Andrea, a pochi chilometri dal centro abitato ma sembrando lontanissimo da ogni regola di civiltà, si è... Leggi anche: Scarti di cantiere, rifiuti e bivacchi. Via Cassia, la rabbia dei residenti