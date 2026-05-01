Savona oltre 200 multe per rifiuti abbandonati | sale la vigilanza

A Savona, tra marzo e aprile, sono state emesse più di 200 multe dalla Polizia Locale per abbandono di rifiuti. Le operazioni di controllo e vigilanza sono state intensificate per contrastare il fenomeno. I costi sostenuti per la pulizia delle aree interessate dall’abbandono dei rifiuti sono arrivati a circa due milioni di euro. La misura mira a ridurre il fenomeno e a mantenere più puliti gli spazi pubblici.

? Cosa sapere Oltre 200 multe per rifiuti a Savona tra marzo e aprile tramite Polizia Locale.. I costi di pulizia per gli abbandoni raggiungono i 2.000 euro al giorno.. Oltre 200 sanzioni emesse tra marzo e aprile a Savona per l’abbandono di rifiuti domestici non differenziati, con la Polizia Locale e gli eco-ausiliari di SEA-S impegnati nel monitoraggio dei punti critici della città. La gestione del decoro urbano nelle strade savonesi sta attraversando una fase di stretta vigilanza, dopo che i controlli effettuati negli ultimi due mesi hanno portato all’elevazione di un numero significativo di multe. Il problema riguarda principalmente lo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona, oltre 200 multe per rifiuti abbandonati: sale la vigilanza Notizie correlate Oltre 200 metri cubi di rifiuti abbandonati nel cantiere, denunciato 58enne responsabile di un'impresa edileLa scoperta effettuata dai carabinieri forestali nell'ambito di un controllo sulla normativa urbanistico-edilizia. Caravaggio, auto rubate, rifiuti abbandonati e guida in stato di ebbrezza con patente revocata: raffica di denunce e oltre 5.600 euro di multeDue interventi distinti della polizia locale hanno portato al recupero di veicoli e merce rubata e al fermo di un automobilista ubriaco a bordo di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Savona, plastica esposta male nei sacchi: scattano le prime 150 multe; A Savona è tolleranza zero contro i furbetti della rumenta, 150 i multati per la loro inciviltà; Boom cassa integrazione, a marzo nel Savonese approvate 200 mila ore. Savona, già 1.200 multe in 15 giorni. I dati della task force di Tpl contro i furbettiSavona – La task force degli ausiliari del traffico, messi in campo da Tpl Linea per controllare i furbetti della sosta, ha colpito nel segno. In due settimane di attività sono stati effettuati, ... ilsecoloxix.it Multe stradali, nel 2025 a Savona incassati 1,5mln: tra i piccoli Comuni spiccano Noli e Borgio VerezziMulte stradali, nel 2025 a Savona incassati 1,5mln: tra i piccoli Comuni spiccano Noli e Borgio Verezzi ... msn.com Traffico intenso sulla Torino Savona in direzione mare per il ponte del primo maggio. - facebook.com facebook Gdf Savona sequestra droga e stupefacenti, due persone denunciate. Sequestrati oltre 11 mila euro in contanti #ANSA x.com