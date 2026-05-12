Ostia torture e sequestri per un borsone da un milione di euro Il blitz all' alba

Da romatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’alba, a Ostia, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito un’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica di Roma con l’obiettivo di fermare un’indagine su un episodio che coinvolge torture, sequestri e un borsone contenente un milione di euro. L’operazione si è svolta sotto la supervisione della Direzione distrettuale antimafia e ha portato a misure restrittive nei confronti di alcuni soggetti coinvolti. L’azione si inserisce in un’indagine più ampia sulla criminalità organizzata.

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Torture, sequestri e un clima di terrore. Blitz a Ostia dove all’alba i carabinieri del Nucleo Investigativo del gruppo di Ostia, sotto la direzione e il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia (Dda) della Procura della Repubblica di Roma, stanno dando esecuzione a un'ordinanza che.🔗 Leggi su Romatoday.it

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