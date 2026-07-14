Rifiuti | a Roma cresce produzione in 2025 verso stabilizzazione aumento in 2026

Nel 2025, si prevede un aumento della produzione di rifiuti a Roma, con una crescita stimata del 3,3% rispetto all’anno precedente, arrivando a circa 1,69 milioni di tonnellate. Durante il Giubileo, la città ha accolto 36 milioni di pellegrini, contribuendo a un totale di 108 milioni di presenze, episodio che ha influenzato la quantità di rifiuti prodotti. Per il 2026 si prevede una stabilizzazione dell’aumento.

Nell’anno del Giubileo, si stima che Roma abbia accolto ben 36 milioni di pellegrini, generando un totale di 108 milioni di presenze complessive. Durante questo periodo, la produzione di rifiuti nella Capitale ha raggiunto la cifra di 1,69 milioni di tonnellate, con un incremento del +3,3 per cento rispetto all’anno precedente. Anche i dati del primo semestre del 2026 sembrano confermare questa tendenza in crescita, come evidenziato dallo studio intitolato “Impatto del Giubileo 2025 sulla gestione dei rifiuti a Roma. L’impegno di Ama e i risultati raggiunti”, condotto dalla Luiss Business School, che ha analizzato i dati forniti dalla municipalizzata comunale per l’ambiente, Ama. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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