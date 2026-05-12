A marzo, la produzione industriale italiana registra un aumento dell’1,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, segnando il secondo mese consecutivo di crescita. I dati pubblicati dall’Istat indicano che la ripresa è sostenuta principalmente dall’aumento nella produzione di beni strumentali. Questa tendenza si inserisce all’interno di un percorso di recupero che riguarda l’intero settore industriale del paese.

Continua la ripresa dell’industria italiana. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, a marzo la produzione industriale cresce per la seconda volta consecutiva su base mensile, trainata dalla dinamica positiva dei beni strumentali. Si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,7% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre il livello della produzione diminuisce dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. L’Istituto di statistica sottolinea nella nota diffusa a corollario dello studio, che a marzo, in termini tendenziali, l’indice corretto per gli effetti di calendario è in crescita, con una lieve accelerazione rispetto al mese precedente; anche in questo caso l’incremento dell’indice complessivo è determinato soprattutto dai beni strumentali.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La produzione italiana cresce ancora: è il secondo mese consecutivo. A marzo +1,5% rispetto al 2025

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