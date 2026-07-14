I costi per la gestione dei rifiuti in Italia sono aumentati, secondo il report Istat del 10 luglio 2026. Le spese per raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei materiali sono in crescita, con un incremento più marcato in alcune aree rispetto ad altre. I dati mostrano un aumento complessivo delle spese sostenute dalle imprese del settore, senza specificare le percentuali di variazione o le voci più colpite.

Gestire i rifiuti in Italia è sempre più oneroso, e a confermarlo è il nuovo report Istat sugli indici dei costi pubblicato il 10 luglio 2026, che misura come stanno evolvendo le spese sostenute dalle imprese che si occupano di raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei materiali. Sebbene l’aumento registrato tra il 2024 e il 2025 sia relativamente contenuto rispetto ai forti rincari degli anni della crisi energetica, la tendenza resta comunque al rialzo. Di quanto sono aumentati i costi di gestione rifiuti in Italia. Secondo l’Istat, tra il 2024 e il 2025 il costo complessivo della gestione dei rifiuti cresce dell’1,7%. L’aumento è il risultato dell’aumento di: Raccolta e smaltimento aumentano più del recupero dei materiali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gestione rifiuti, costi in aumento: da raccolta a smaltimento, cosa cresce di più

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Termovalorizzatore di Roma, possibile aumento della Tari

Notizie e thread social correlati

Il ’rapporto’ sui rifiuti. Aumenta la differenziata. Raccolta meno costosa. Smaltimento più caroLa raccolta differenziata nell’area dell’Ato Toscana Sud, che comprende 104 comuni tra le province di Arezzo, Siena, Grosseto e Val di Cornia, è in...

"Gestione rifiuti. I costi crescono sempre di più"Negli ultimi quattro anni, i costi per la gestione dei rifiuti sono aumentati di oltre 800.

Temi più discussi: Approvazione del PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe TARI per l'anno 2026; Rifiuti, 20 milioni dalla Regione per gli extra costi dei Comuni; ISTAT: nel 2025 nella gestione rifiuti, i costi salgono dell'1,7%, pesano beni, servizi e personale; GESTIONE DEI RIFIUTI, LA CGIL DICE NO AD AUMENTI DI TARIFFE PER FAMIGLIE, LAVORATORI E PENSIONATI.

Bardolino - Il Consiglio comunale ha approvato la Tari 2026 mantenendola sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente, nonostante l’aumento dei costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti. L’amministrazione ha scelto di limitare l’impatto de x.com

Gestione rifiuti, costi in aumento: da raccolta a smaltimento, cosa cresce di piùCosti della gestione rifiuti in aumento dell’1,7% tra 2024 e 2025 per l’Istat: pesano soprattutto energia, beni e servizi, meno il capitale ... quifinanza.it

TARIFFE RIFIUTI, COSTI IN CRESCITA DELL’8%: SINDACI IN RIVOLTAAumentano i costi della gestione dei rifiuti nel Modenese e cresce la preoccupazione tra i sindaci del territorio. Il nuovo piano economico finanziario approvato dall’assemblea territoriale di ATERSIR ... tvqui.it