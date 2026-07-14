A Bologna, i rider sono stati convocati a scioperare il 15 luglio contro le politiche di sfruttamento delle piattaforme di delivery. L’annuncio arriva dal Nidil Cgil, che comunica che i fattorini interromperanno il lavoro e spegneranno le applicazioni delle app di consegna. Lo sciopero si svolgerà nel rispetto delle modalità stabilite dalle organizzazioni sindacali. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le pratiche adottate da alcune aziende del settore.

Bologna, 14 luglio 2026 - Rider in sciopero anche a Bologna. Mercoledì 15 luglio i fattorini "incroceranno le braccia e spegneranno le applicazioni contro le politiche di sfruttamento di Glovo e Deliveroo ", annuncia il Nidil Cgil. “Il profitto delle multinazionali del food delivery non può essere messo davanti alla salute di chi lavora". Diversi i temi che hanno spinto il sindacato a proclamare la mobilitazione: caldo, stipendi bassi e la richiesta di maggiori tutele. Per questo, sotto le Due torri, insieme allo sciopero è prevista anche una manifestazione: alle 15.45 ritrovo in piazza Nettuno e poi alle 16.30 partenza di un corteo cittadino che passerà per via Indipendenza e piazza VIII Agosto per poi arrivare in piazza XX Settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Rider in sciopero il 15 luglio anche a Bologna: “Incrociamo le braccia contro le app del delivery”

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