Scuola Parma incrocia le braccia | il 7 maggio sciopero contro la riforma

Gli insegnanti della scuola a Parma hanno deciso di partecipare a uno sciopero che si svolgerà in tutta Italia il 7 maggio 2026. La decisione di scioperare è stata confermata dalla FLC CGIL locale, che ha comunicato l’adesione all’astensione dal lavoro per quella giornata. La protesta riguarda la riforma del sistema scolastico.

La FLC CGIL di Parma conferma l’adesione allo sciopero nazionale indetto per l’intera giornata di giovedì 7 maggio 2026. L’astensione dal lavoro, che riguarderà docenti, personale ATA e dirigenti, è la risposta decisa a una riforma dell'istruzione tecnica che il sindacato definisce un "taglio al.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Scuola tecnica sotto assedio: sciopero il 7 maggio contro la riforma? Cosa sapere FLC CGIL indice sciopero nazionale il 7 maggio per gli istituti tecnici. Il mondo della sanità incrocia le braccia, arriva una giornata di sciopero: i servizi garantitiLa direzione generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e dell’Azienda Usl di Ferrara comunicano che per l’intera giornata di venerdì...