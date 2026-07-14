I rider hanno organizzato una manifestazione in bicicletta nel centro di Firenze, chiedendo aumenti salariali e maggiori tutele contro il caldo estremo. La protesta si è svolta il 14 luglio 2026, coinvolgendo operatori del settore che hanno evidenziato la necessità di condizioni di lavoro più sicure e retribuzioni più adeguate. La mobilitazione ha attirato l’attenzione di passanti e media locali.

Firenze, 14 luglio 2026 – Una sfilata in bicicletta per il centro di Firenze per chiedere maggiori diritti, paghe più alte e più tutele per il caldo estremo: partirà domani, 15 luglio, alle 17 dal McDonald's di via Cavour e arriverà in piazza Tanucci, toccando piazza San Marco, via Nazionale e la Fortezza da Basso, la manifestazione dei rider di Glovo e Deliveroo organizzata, a livello nazionale, dalla Nidil-Cgil, con iniziative analoghe organizzate anche a Milano e Bologna. (DIRE) Bologna, 14 lug. - Rider in sciopero anche a Bologna: mercoled Le richieste. I rider chiedono alle piattaforme di superare definitivamente il modello del cottimo e riconoscere una retribuzione basata sulle ore di lavoro effettivamente prestate, in linea con le indicazioni della normativa europea e nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - I rider manifestano: “Paghe più alte e tutele per il caldo estremo”. La protesta in bicicletta a Firenze

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