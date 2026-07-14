Rider da Glovo a Just Eat in sciopero il 15 luglio a Milano Firenze e Bologna | troppo caldo vogliono tutele

Da virgilio.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 15 luglio, i rider di Glovo e Just Eat hanno indetto uno sciopero a Milano, Bologna e Firenze. La protesta riguarda le condizioni di lavoro durante le alte temperature estive, con i lavoratori che chiedono maggiori tutele. La mobilitazione coinvolge le principali piattaforme di consegna a domicilio e si svolge in diverse città italiane. Nessuna richiesta specifica è stata comunicata, ma si tratta di una protesta contro le condizioni di lavoro durante le ore più calde.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I rider delle principali compagnie di delivery si fermeranno mercoledì 15 luglio. Lo sciopero è previsto a Milano, Bologna e Firenze per chiedere maggiori tutele, in particolare nelle ore più calde. Una delle richieste è infatti il blocco delle attività a metà giornata, una misura in linea con l’ordinanza in vigore fino a settembre. Ne chiedono quindi il rispetto, senza però vedersi ridurre il salario. Da tempo, infatti, denunciano paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite. Sciopero dei rider: fermi il 15 luglio Le applicazioni coinvolte: gli orari Cosa chiedono? Sciopero dei rider: fermi il 15 luglio I rider delle principali piattaforme di food delivery hanno proclamato uno sciopero per mercoledì 15 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

rider da glovo a just eat in sciopero il 15 luglio a milano firenze e bologna troppo caldo vogliono tutele
© Virgilio.it - Rider da Glovo a Just Eat in sciopero il 15 luglio a Milano, Firenze e Bologna: troppo caldo, vogliono tutele
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ordinanza anti-caldo, rider Deliveroo e Glovo in presidio con NIdiL CGIL a Milano

Video Ordinanza anti-caldo, rider Deliveroo e Glovo in presidio con NIdiL CGIL a Milano

Notizie e thread social correlati

Milano, scatta lo sciopero dei rider Glovo, Deliveroo e Just Eat: quando e perchéMercoledì 15 luglio a Milano si sono fermate le consegne di rider di Glovo, Deliveroo e Just Eat.

Leggi anche: Firenze, fa troppo caldo e le paghe sono troppo basse: i rider scioperano il 15 luglio

Temi più discussi: Glovo e Deliveroo, rider in sciopero a Firenze: Paghe sempre più basse; Rider Glovo a Bergamo: Conguagli irrisori, pochi centesimi dopo quattro mesi di lavoro; Rider (Glovo e Deliveroo), il 15 luglio sciopero a Firenze; Rider di Glovo picchiato e rapinato a Torino, svolta nelle indagini: arrestati tre aggressori.

rider da glovo rider da glovo aSciopero dei rider il 15 luglio: stop alle consegne da Milano a FirenzePaghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto con le ondate di calore delle ultime settimane: grazie al supporto delle categorie dei sindacati, i rider delle principali città it ... tg24.sky.it

rider da glovo rider da glovo aRider in sciopero per il grande caldo: da Bologna a Milano, ecco gli orari dello stopSciopero dei rider per il caldo estremo, diverse le città coinvolte. Al centro delle proteste, anche le condizioni contrattuali. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web