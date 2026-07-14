Il 15 luglio, i rider di Glovo e Just Eat hanno indetto uno sciopero a Milano, Bologna e Firenze. La protesta riguarda le condizioni di lavoro durante le alte temperature estive, con i lavoratori che chiedono maggiori tutele. La mobilitazione coinvolge le principali piattaforme di consegna a domicilio e si svolge in diverse città italiane. Nessuna richiesta specifica è stata comunicata, ma si tratta di una protesta contro le condizioni di lavoro durante le ore più calde.

I rider delle principali compagnie di delivery si fermeranno mercoledì 15 luglio. Lo sciopero è previsto a Milano, Bologna e Firenze per chiedere maggiori tutele, in particolare nelle ore più calde. Una delle richieste è infatti il blocco delle attività a metà giornata, una misura in linea con l’ordinanza in vigore fino a settembre. Ne chiedono quindi il rispetto, senza però vedersi ridurre il salario. Da tempo, infatti, denunciano paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite. Sciopero dei rider: fermi il 15 luglio Le applicazioni coinvolte: gli orari Cosa chiedono? Sciopero dei rider: fermi il 15 luglio I rider delle principali piattaforme di food delivery hanno proclamato uno sciopero per mercoledì 15 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Rider da Glovo a Just Eat in sciopero il 15 luglio a Milano, Firenze e Bologna: troppo caldo, vogliono tutele

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Ordinanza anti-caldo, rider Deliveroo e Glovo in presidio con NIdiL CGIL a Milano

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