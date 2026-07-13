Mercoledì 15 luglio a Milano si sono fermate le consegne di rider di Glovo, Deliveroo e Just Eat. Lo sciopero è stato indetto per chiedere di mantenere il salario anche durante i periodi di inattività causati dalle alte temperature. I rider hanno deciso di non consegnare pasti per tutta la sera, protestando contro le interruzioni di lavoro legate alle ondate di calore.

Niente consegne, niente pasti a casa per una sera: mercoledì 15 luglio scatta lo sciopero dei rider a Milano a sostegno della richiesta di mantenere il salario anche durante i fermi produttivi dovuti alle ondate di calore. L'astensione comincerà alle 18 e prevede un corteo con partenza dalla stazione centrale. Così a deciso l'assemblea dei ciclofattorini di Glovo, Deliveroo e Just Eat, nell'assemblea con presidio tenutasi venerdì in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano. La protesta dei rider anticipa l'incontro che si terrà il giorno successivo al Ministero del Lavoro, a Roma- spiega una nota del sindacato degli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, scatta lo sciopero dei rider Glovo, Deliveroo e Just Eat: quando e perché

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