Ricostruzione dell’Ucraina Simest in prima linea L’ad Corradini | Già stanziati 500 milioni per sostenere le imprese italiane

Notizia in breve

Simest ha stanziato 500 milioni di euro per sostenere le imprese italiane coinvolte nella ricostruzione dell’Ucraina. L’azienda sta intervenendo in settori come infrastrutture, sanità e agroindustria, con interventi già avviati. L’ad Corradini ha confermato l’impegno di Simest nel supportare le attività italiane nel Paese. Finanziamenti e interventi sono in corso per favorire la ripresa economica e infrastrutturale.