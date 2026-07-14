Ricostruzione dell’Ucraina Simest in prima linea L’ad Corradini | Già stanziati 500 milioni per sostenere le imprese italiane
Simest ha stanziato 500 milioni di euro per sostenere le imprese italiane coinvolte nella ricostruzione dell’Ucraina. L’azienda sta intervenendo in settori come infrastrutture, sanità e agroindustria, con interventi già avviati. L’ad Corradini ha confermato l’impegno di Simest nel supportare le attività italiane nel Paese. Finanziamenti e interventi sono in corso per favorire la ripresa economica e infrastrutturale.
“Simest è in prima linea nel sostegno alla ricostruzione ucraina, con interventi già attivi nell’infrastrutturale, nell’ospedaliero e nell’agroindustriale. L’impegno nostro nel gruppo Cdp assieme a ICE, SACE e con la regia del governo e della Farnesina, non nasce oggi, ma prosegue dalla conferenza sull’Ucraina dello scorso anno, quando il governo ucraino chiese di non aspettare la fine del conflitto per avviare la ricostruzione. Simest ha messo a disposizione delle imprese italiane già 500 milioni: parliamo di 300 milioni di euro per sostenere il cash flow di chi parteciperà alle grandi gare infrastrutturali, e ulteriori 200 milioni dedicati alla filiera, per garantire che le opportunità della ricostruzione arrivino anche alle PMI e non solo ai grandi player. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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