Simest stanzia 800 milioni per le imprese

Simest ha annunciato un investimento di 800 milioni di euro destinato alle imprese italiane. Le risorse sono suddivise tra finanziamenti a tassi agevolati e contributi a fondo perduto che possono coprire fino al 30% delle spese ammissibili. La misura mira a sostenere le aziende nelle difficoltà legate all’aumento dei costi dell’energia e alle conseguenze del blocco dello Stretto di Hormuz. Le modalità di accesso ai fondi e i requisiti saranno dettagliati nelle prossime comunicazioni ufficiali.

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La diplomazia non ha ancora trovato una via d’uscita al conflitto con l’Iran e la crisi energetica legata al blocco del canale di Hormuz si aggrava. Gli analisti stimano che anche a fronte di una risoluzione a breve, per rimettere in moto il meccanismo dei rapporti con quell’area a cominciare dagli approvvigionamenti, serviranno mesi. Alla luce di questo scenario la Simest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del gruppo Cdp (Cassa depositi e prestiti) lancia un nuovo intervento strategico da 800 milioni di euro a sostegno delle imprese colpite dagli effetti del conflitto nel Golfo Persico e dal perdurare delle tensioni sui costi energetici. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Simest stanzia 800 milioni per le imprese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Golfo Persico: Simest stanzia 800 milioni per le imprese colpite? Domande chiave Quali requisiti di fatturato servono per ottenere il fondo perduto? Come funziona il calcolo del contributo per le piccole imprese?... Simest, 800 milioni per le imprese colpite dalla crisi nel GolfoSimest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cdp, lancia un nuovo intervento strategico da 800 milioni di euro a sostegno... Simest, 800 milioni per le imprese colpite dalla crisi nel GolfoSimest stanzia 800 milioni di euro a sostegno delle imprese italiane colpite dagli effetti della crisi nell’area del Golfo Persico. lettera43.it Golfo, da Simest 800 milioni alle aziende in crisiSimest, la società per l'internazionalizzazione delle imprese del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ha lanciato un nuovo intervento strategico da 800 milioni di euro a sostegno ... ilmessaggero.it