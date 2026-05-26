Il governo ha stanziato fondi tramite Simest per aiutare le imprese colpite dal caro energia. Il piano export sta andando avanti senza rallentamenti. Il ministro degli Esteri ha confermato che le risorse sono state allocate e il progetto è in corso. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli delle modalità di distribuzione o sui risultati finora raggiunti.

Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha risposto alle domande de Il Giornale d’Italia in occasione dell’Assemblea 2026 di Confindustria, affrontando i temi della diplomazia internazionale e dell’export italiano. Il Ministro si è soffermato sui possibili sviluppi dei rapporti commerciali con l’Iran, sul sostegno alle imprese colpite dal caro energia e sulle iniziative promosse dal Governo per rafforzare l’internazionalizzazione delle aziende italiane. Ministro, quali i tempi per un accordo USA-Iran? Chiamate Teheran e Washington.io mi auguro in fretta. L'Italia arriverà ad un accordo commerciale con l'Iran? Facciamo finire la guerra e poi vedremo gli sviluppi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tajani (MAECI): “Abbiamo finanziato Simest per sostenere le imprese colpite dal caro energia; il piano export procede a gonfie vele”

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