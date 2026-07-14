Un ricorso contro l’elezione di Giovanni Malagò come presidente della FIGC è stato presentato e ora si trova davanti al Collegio di Garanzia dello sport. L’avvocato Miele ha depositato il documento al CONI, sollevando dubbi sulla validità della sua nomina. La questione riguarda la possibilità di una decadenza dalla carica, aprendo un nuovo fronte legale sulla leadership del massimo organismo calcistico italiano.

Malagò rischia la decadenza da presidente FIGC? Il ricorso dell’avvocato Miele approda al CONI: cosa sta succedendo. Nuovo fronte aperto attorno alla presidenza FIGC di Giovanni Malagò. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, mercoledì il Collegio di Garanzia del CONI discuterà il ricorso presentato dall’avvocato ed ex calciatore della Lazio Renato Miele, che chiede la decadenza di Malagò dalla carica di presidente della Federcalcio. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il ricorso, già respinto dai tribunali federali, si concentra su un punto specifico: il presunto mancato tesseramento di Malagò alla FIGC al momento della presentazione della candidatura. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ricorso contro Malagò, l’elezione come presidente FIGC finisce davanti al Collegio di Garanzia

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Bosnia-Italia, il commento di Fabio Caressa

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