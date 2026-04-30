Malagò scelto anche da calciatori e allenatori cosa cambia ora nell'elezione del presidente FIGC

Calciatori e allenatori hanno espresso il loro supporto a Giovanni Malagò in vista dell'assemblea elettiva del 22 giugno per la presidenza della FIGC. La candidatura di Malagò si inserisce in un momento di attenzione per la futura guida del calcio italiano, con diverse forze in campo pronte a votare. La decisione di sostenere un candidato comune potrebbe influenzare gli schieramenti e le dinamiche della prossima elezione.

Calciatori e allenatori sostengono Giovanni Malagò per la presidenza FIGC: cosa cambia in vista dell'assemblea elettiva del 22 giugno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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