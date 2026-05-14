Figc Malagò pronto a sondare allenatori dopo elezione a presidente | il sogno è Guardiola poi ci sono Conte e Allegri

Dopo la recente elezione a presidente della Figc, il dirigente ha dichiarato di voler iniziare a contattare gli allenatori, con l’obiettivo di rafforzare il settore tecnico. Tra le possibili scelte, il nome di Guardiola viene menzionato come un’ipotesi ambiziosa, mentre in lista ci sono anche altri allenatori italiani noti a livello internazionale. La volontà è di trovare una guida che possa portare novità e competizione alla nazionale. La ricerca si concentra su figure di alto livello, senza indicare tempi precisi per le decisioni.

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Malagò sogna Pep Guardiola come simbolo della rinascita azzurra. Un’idea affascinante ma piena di ostacoli: resta da capire se il tecnico catalano lascerà il Manchester City, se accetterebbe il progetto federale e soprattutto se sarebbe disposto a ridurre drasticamente il proprio ingaggio rispetto a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Figc, Malagò pronto a sondare allenatori dopo elezione a presidente: il sogno è Guardiola, poi ci sono Conte e Allegri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Malagò scelto anche da calciatori e allenatori, cosa cambia ora nell’elezione del presidente FIGCCalciatori e allenatori sostengono Giovanni Malagò per la presidenza FIGC: cosa cambia in vista dell'assemblea elettiva del 22 giugno. Corsa alla Figc, calciatori e allenatori sono con MalagòGiovanni Malagò ha incassato ieri il sostegno di altre due componenti del calcio italiano. Temi più discussi: Malagò si candida alla presidenza della Figc ed è pronto a dare battaglia sul pantouflage; Elezioni Figc, Malagò: Io candidato? Prepariamo le carte, lavoro per essere pronto; Calcio, Malagò: Figc? Stiamo ragionando sulle elezioni. Bisogna farsi trovare pronti; Giovanni Malagò e Giancarlo Abete ufficiali le candidature per la presidenza: elezioni il 22 giugno. Giovanni #Malagò sulla candidatura a Presidente della #FIGC: Ci stiamo preparando, uno si fa trovare pronto... x.com Malagò pronto a candidarsi alla presidenza FIGCPotrebbe presto cambiare il futuro della FIGC. Secondo quanto riportato da Adnkronos e rilanciato da Tuttomercatoweb, Giovanni Malagò sarebbe pronto a presentare la propria candidatura alla presidenza ... pianetalecce.it Malagò pronto per la FIGC: ieri l’incontro con la Meloni, ora la candidatura ufficiale! Le prossime mosse verso le votazioni presidenzialiMalagò pronto per la FIGC: ieri l'incontro con la Meloni, ora la candidatura ufficiale! Le prossime mosse verso le votazioni presidenziali ... calcionews24.com