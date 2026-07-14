Una giornata dedicata alla Protezione civile ha visto i mezzi speciali esposti al Centro polifunzionale di via. I volontari sono stati premiati per il loro lavoro, con riconoscimenti ufficiali consegnati durante l’evento. La manifestazione ha coinvolto la presentazione di veicoli e attrezzature usati in emergenze, con la partecipazione di pubblico e rappresentanti delle istituzioni.

Mezzi speciali della Protezione civile in mostra per una giornata dedicata a celebrare l’impegno dei volontari. Al Centro polifunzionale di via Redipuglia è stata allestita un’esposizione di mezzi e attrezzature di soccorso disponibili in provincia, con la partecipazione dei gruppi di Protezione civile del Parco delle Groane, di Agrate, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Meda, Misinto, Lentate sul Seveso e Varedo. La giornata è stata anche l’occasione per premiare i volontari sevesini che festeggiano i 10 e i 20 anni di attività nell’associazione. A consegnare loro l’attestato c’erano la sindaca Alessia Borroni, il comandante della polizia locale Roberto Curati e, in rappresentanza della Provincia, il consigliere Dante Cattaneo, che tra le sue deleghe detiene anche quella alla Protezione Civile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riconoscimenti alla Protezione civile. Premiato l’impegno dei volontari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Brescia - Premiati 36 agenti della Polizia locale

Notizie e thread social correlati

Montalbano Elicona eccelle: premi alla Protezione Civile e ai volontariA Montalbano Elicona si sono svolti premi dedicati alla Protezione Civile e ai volontari durante la Maratona dei Sindaci a Misterbianco.

Leggi anche: Friuli 1976: l’impegno di 10mila scout diede vita alla Protezione Civile

Temi più discussi: Riconoscimenti alla Protezione civile. Premiato l’impegno dei volontari; Protezione civile, Ciliento apre al confronto con i volontari: L’obiettivo è tornare a collaborare; Protezione civile: oltre 700 volontari impegnati nella maxi esercitazione Mast; MAST 2026, anche Sesto protagonista con Protezione civile e ANC.

Riconoscimenti alla Protezione civile. Premiato l’impegno dei volontariMezzi speciali della Protezione civile in mostra per una giornata dedicata a celebrare l’impegno dei volontari. Al Centro polifunzionale di via Redipuglia è stata allestita un’esposizione di mezzi e a ... ilgiorno.it

Il nostro Bruce Wayne, volontario della Protezione Civile x.com

Protezione Civile Seveso, premiati i volontari storiciAttestati per 17 sevesini con 10 e 20 anni di servizio ed esposizione dei mezzi. La sindaca Borroni: Possiamo sempre contare sulla vostra professionalità. mbnews.it