Nel 1976 in Friuli, durante un grande evento, circa 10.000 scout si impegnarono nell’assistenza e nel coordinamento delle operazioni di protezione civile dopo un terremoto. Non chiesero aiuto esterno e organizzarono attività di soccorso e supporto alla popolazione colpita. Questa esperienza portò alla creazione di un modello di intervento, che successivamente ispirò l’organizzazione delle forze di protezione civile in Italia.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto 10mila ragazzi a non chiedere un solo aiuto?. Chi ha trasformato l'organizzazione scout in un modello per lo Stato?. Cosa facevano i volontari per mantenere viva la comunità tra le macerie?. Perché quel modello operativo è diventato la base della Protezione Civile?.? In Breve Diecimila scout operarono per cinque mesi tra maggio e settembre 1976.. Franco Bagnarol coordinò le attività tra le tendopoli e i paesi colpiti.. Trentatré realtà diverse gestirono i soccorsi con autonomia logistica totale.. Il giornale ciclostilato In guaite circolava ad Artegna per informare i residenti.. Diecimila volontari scout arrivarono in Friuli a partire dalla seconda settimana di maggio 1976, portando aiuti concreti e autonomia operativa durante la ricostruzione post-terremoto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli 1976: l’impegno di 10mila scout diede vita alla Protezione Civile

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