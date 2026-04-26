Montalbano Elicona eccelle | premi alla Protezione Civile e ai volontari

A Montalbano Elicona si sono svolti premi dedicati alla Protezione Civile e ai volontari durante la Maratona dei Sindaci a Misterbianco. La cerimonia ha riconosciuto l'impegno delle squadre di soccorso e delle associazioni che operano sul territorio. Tra le varie premiazioni si sono distinti alcuni gruppi e rappresentanti locali per il loro contributo in ambito di emergenze e sicurezza.

? Cosa sapere Montalbano Elicona riceve premi per la Protezione Civile durante la Maratona dei Sindaci a Misterbianco.. Il modello integra 30 volontari esperti con attività di assistenza sociale e gestione del territorio.. Nelle strade di Misterbianco, presso il centro fieristico Sicilia Fiera, il sindaco Nino Todaro e l’assessore Mario Sidoti hanno ricevuto due distinti riconoscimenti durante la Maratona dei Sindaci, un evento legato all’Ecomed – Green Expo del Mediterraneo che celebra i comuni siciliani più virtuosi nella gestione della Protezione Civile. Il riconoscimento è giunto nel contesto di una manifestazione promossa dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per mettere in luce i modelli di prevenzione territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montalbano Elicona eccelle: premi alla Protezione Civile e ai volontari Notizie correlate Campania, nasce la nuova Consulta della Protezione Civile: più voce ai volontariLa Giunta regionale sblocca l'organismo che prende il posto del vecchio comitato ormai scaduto. Olimpiadi 2026, Protezione civile Trento: “Col polo di Predazzo grande sostegno ai volontari”Home > Sport > Sport invernali > Olimpiadi 2026, Protezione civile Trento: “Col polo di Predazzo grande sostegno ai volontari” A Predazzo, una delle...