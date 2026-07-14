Riconoscere fame e sazietà può aiutare nella gestione del peso

L’estate spesso porta a pasti prolungati e incontri sociali che possono influire sulla percezione dei segnali di fame e sazietà. Aperitivi che si trasformano in cena, pranzi saltati e recuperati, tavolate che si prolungano per ore sono eventi frequenti in questa stagione. Questi comportamenti possono portare a mangiare più del necessario, anche senza reale sensazione di fame. La difficoltà nel riconoscere i segnali di fame e sazietà si manifesta spesso in questo periodo, complicando la gestione dell’alimentazione.

Aperitivi che si trasformano in cena, pranzi saltati e recuperati, tavolate che si protraggono per ore. L’estate mette spesso alla prova la capacità di riconoscere i segnali di fame e sazietà, portando a mangiare per abitudine o per conviviali. Secondo una revisione sistematica con meta-analisi pubblicata sull’International Journal of Obesity, la capacità di percepire correttamente questi segnali influisce sul comportamento alimentare e, nel tempo, anche sulla gestione del peso. Fame e sazietà, meccanismi complessi. “Il punto non è semplicemente mangiare meno, ma riconoscere le proprie necessità alimentari caratterizzate da varietà della dieta e dal corretto bilancio tra i diversi principi nutritivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Perché hai sempre fame Le cause più diffuse

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