Vlahovic digiuno finito | il ritorno al gol può aiutare anche nella trattativa rinnovo con la Juve
Dopo quasi quattro mesi di digiuno, l'attaccante ha segnato di nuovo in una partita di campionato. L'ultima rete risaliva al 4 novembre, durante una gara di Champions League. La sua presenza in campo e il gol segnato potrebbero influenzare la trattativa per il rinnovo del contratto con la squadra di club. La situazione resta sotto osservazione, mentre il giocatore torna a mostrare segni di forma.
Nemmeno il ritorno al gol di Dusan Vlahovic consola la Juve. Sei mesi e 180 giorni dopo, riecco il bomber esultare. La rete su punizione della ripresa, pochi minuti dopo l’ingresso in campo, sembrava la classica favola post-infortunio. Il finale, invece, è stato amaro. La Signora non è andata oltre il pari contro il Verona retrocesso, ma almeno il timbro del serbo fa pensare positivo per la volata Champions. "Dusan – ha sottolineato Spalletti - oltre al gol ha mostrato il suo carattere forte". E nell’esultanza dopo l’1-1 è sembrato tutto tranne che un giocatore in scadenza che si vede altrove in futuro. La punizione-gol di Vlahovic magari aiuterà nella trattativa per il rinnovo di contratto.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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