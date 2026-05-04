Dopo quasi quattro mesi di digiuno, l'attaccante ha segnato di nuovo in una partita di campionato. L'ultima rete risaliva al 4 novembre, durante una gara di Champions League. La sua presenza in campo e il gol segnato potrebbero influenzare la trattativa per il rinnovo del contratto con la squadra di club. La situazione resta sotto osservazione, mentre il giocatore torna a mostrare segni di forma.

Nemmeno il ritorno al gol di Dusan Vlahovic consola la Juve. Sei mesi e 180 giorni dopo, riecco il bomber esultare. La rete su punizione della ripresa, pochi minuti dopo l’ingresso in campo, sembrava la classica favola post-infortunio. Il finale, invece, è stato amaro. La Signora non è andata oltre il pari contro il Verona retrocesso, ma almeno il timbro del serbo fa pensare positivo per la volata Champions. "Dusan – ha sottolineato Spalletti - oltre al gol ha mostrato il suo carattere forte". E nell’esultanza dopo l’1-1 è sembrato tutto tranne che un giocatore in scadenza che si vede altrove in futuro. La punizione-gol di Vlahovic magari aiuterà nella trattativa per il rinnovo di contratto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vlahovic, digiuno finito: il ritorno al gol può aiutare anche nella trattativa rinnovo con la Juve

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