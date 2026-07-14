Stefano Corti ha contratto una rickettsiosi, un'infezione causata da zecche. Dopo aver manifestato febbre elevata e dolori intensi, è stato ricoverato in ospedale. La diagnosi è stata fatta in tempi rapidi, permettendo di iniziare il trattamento necessario. La rickettsiosi si trasmette attraverso punture di zecche infette e può causare sintomi come febbre alta, mal di testa e dolori muscolari.

Un grande spavento, una febbre altissima, tanti dolori fino alla corsa in ospedale e a una diagnosi che fortunatamente è stata tempestiva: Stefano Corti, noto inviato de Le Iene, è stato morso da una zecca mentre si trovava in Africa, e questa zecca gli ha causato una rickettsiosi, un’infezione batterica che può dare sintomi molto seri e va curata tempestivamente. Vediamo di cosa si tratta Con il termine rickettsiosi si identifica un intero gruppo di infezioni batteriche trasmesse dalle zecche ma non solo: anche pidocchi, pulci e acari possono causarle. Le malattie da rickettsie (dei batteri intracellulari trasmessi da zecche, pidocchi, pulci e acari) possono essere diverse, tra cui anche il tifo: alcune patologie sono più lievi, altre gravi e potenzialmente letali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rickettsiosi: cos'è l'infezione che ha contratto Stefano Corti a causa di una zecca

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Stefano Corti ricoverato per rickettsiosi dopo la puntura di una zecca, era appena tornato da un viaggio in AfricaStefano Corti è stato ricoverato con una diagnosi di rickettsiosi dopo aver subito una puntura di zecca.

Temi più discussi: Pensava fosse un pelo incarnito: corsa in ospedale nella notte per l'inviato delle Iene Stefano Corti; Stefano Corti: Io in ospedale per rickettsiosi trasmessa da una zecca africana. Febbre quasi a 40 gradi, nausea e dolori. Non sottovalutate i sintomi; Stefano Corti morso da una zecca africana: l’inviato delle Iene ricoverato per rickettsiosi. Pensavo fosse un pelo incarnito; Stefano Corti ricoverato al rientro dall'Africa dopo la puntura di una zecca, i sintomi della rickettsiosi.

Pensavo fosse un pelo incarnito. La Iena Stefano Corti in ospedale per il morso di una zecca africana: cos'è la rickettsiosi x.com

Rickettsiosi: cos'è l'infezione che ha contratto Stefano Corti a causa di una zeccaL'inviato de Le Iene Stefano Corti è stato morso in Africa da una zecca africana e ha contratto la rickettsiosi: ecco rischi, sintomi e rimedi. gazzetta.it

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