Stefano Corti è stato ricoverato con una diagnosi di rickettsiosi dopo aver subito una puntura di zecca. L'inviato de Le Iene aveva iniziato a manifestare i primi sintomi alcuni giorni dopo il suo ritorno da un viaggio in Africa. La diagnosi è stata confermata in ospedale, dove si trova attualmente sotto osservazione. La malattia è stata attribuita alla puntura di zecca, che ha causato l'infezione.

Stefano Corti ricoverato con la diagnosi di rickettsiosi dopo la puntura di una zecca. L'inviato de Le Iene ha iniziato a sentirsi male pochi giorni dopo il rientro da un viaggio in Africa. Il timore era quello della malaria, esclusa con gli esami. Stefano Corti ricoverato per rickettsiosi: il racconto sui social A rendere noto l'episodio è stato lo stesso Corti, 40 anni, milanese, con due storie pubblicate sulla sua pagina Instagram. Nel suo racconto parla di dolori, nausea e febbre fino a 39,5, mostrando anche una lesione sulla gamba e una foto dal letto d'ospedale con una flebo. All'inizio, ha spiegato, aveva pensato che il problema fosse solo un pelo incarnito. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Stefano Corti ricoverato per rickettsiosi dopo la puntura di una zecca, era appena tornato da un viaggio in Africa

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