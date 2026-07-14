Ricette e fentanyl rubato Due indagati ad Altopascio
Due persone sono state coinvolte in un’indagine condotta dai carabinieri del Nas di Firenze, che ha portato allo smantellamento di un gruppo criminale attivo tra Pistoia, la Valdinievole, Lucca e Firenze. L’indagine ha riguardato reati di furto, truffa e spaccio di farmaci, incluso il furto di fentanyl. Sono stati identificati e coinvolti nel procedimento penale per le attività illecite legate a ricette false e al furto di farmaci.
Furto, truffa e spaccio di farmaci: i carabinieri del Nas di Firenze hanno smantellato un sodalizio dedito a questi reati tra Pistoia, la Valdinievole, Lucca e Firenze. Per quattro persone, ritenute i responsabili dell’ attività criminale, sono così scattate le misure cautelari. Un articolato sistema illecito, che faceva perno sulla sottrazione di ricettari medici e sulla complicità di un pubblico ufficiale, è stato cosi sgominato dai militari. L’operazione, coordinata dalla procura della repubblica di Pistoia, ha portato all’esecuzione di quattro misure cautelari, facendo luce su una fiorente attività di peculato, corruzione e spaccio.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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