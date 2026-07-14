Due persone sono state coinvolte in un’indagine condotta dai carabinieri del Nas di Firenze, che ha portato allo smantellamento di un gruppo criminale attivo tra Pistoia, la Valdinievole, Lucca e Firenze. L’indagine ha riguardato reati di furto, truffa e spaccio di farmaci, incluso il furto di fentanyl. Sono stati identificati e coinvolti nel procedimento penale per le attività illecite legate a ricette false e al furto di farmaci.

Furto, truffa e spaccio di farmaci: i carabinieri del Nas di Firenze hanno smantellato un sodalizio dedito a questi reati tra Pistoia, la Valdinievole, Lucca e Firenze. Per quattro persone, ritenute i responsabili dell’ attività criminale, sono così scattate le misure cautelari. Un articolato sistema illecito, che faceva perno sulla sottrazione di ricettari medici e sulla complicità di un pubblico ufficiale, è stato cosi sgominato dai militari. L’operazione, coordinata dalla procura della repubblica di Pistoia, ha portato all’esecuzione di quattro misure cautelari, facendo luce su una fiorente attività di peculato, corruzione e spaccio.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ricette e fentanyl rubato. Due indagati ad Altopascio

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