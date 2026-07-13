Pistoia | falsificavano ricette per ottenere oppioidi e Fentanyl Quattro indagati anche due fidanzati
Quattro persone sono state indagate nell’ambito di un’operazione dei carabinieri del Nas di Firenze coordinata dalla Procura di Pistoia. L’indagine riguarda un traffico illecito di farmaci, in particolare oppioidi e Fentanyl. Secondo le verifiche, alcune ricette mediche falsificate sono state usate per ottenere i farmaci. Tra gli indagati ci sono anche due fidanzati. I dettagli sulle modalità di traffico e sui farmaci coinvolti non sono stati resi noti.
Risultano quattro gli indagati in un'inchiesta condotta dai carabinieri del Nas di Firenze, sotto il coordinamento della Procura di Pistoia, su un presunto traffico illecito di farmaci, in particolare oppioidi tra cui anche il Fentanyl. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i medicinali sarebbero stati ottenuti attraverso ricette mediche contraffatte, complete di timbri e firme riconducibili a sanitari estranei ai fatti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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