Pistoia | falsificavano ricette per ottenere oppioidi e Fentanyl Quattro indagati anche due fidanzati

Notizia in breve

Quattro persone sono state indagate nell’ambito di un’operazione dei carabinieri del Nas di Firenze coordinata dalla Procura di Pistoia. L’indagine riguarda un traffico illecito di farmaci, in particolare oppioidi e Fentanyl. Secondo le verifiche, alcune ricette mediche falsificate sono state usate per ottenere i farmaci. Tra gli indagati ci sono anche due fidanzati. I dettagli sulle modalità di traffico e sui farmaci coinvolti non sono stati resi noti.