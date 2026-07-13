Quattro persone sono indagate per aver organizzato un traffico di farmaci oppioidi, tra cui il Fentanyl, venduti a tossicodententi. Gli indagati avrebbero ottenuto i medicinali in farmacia usando ricette false firmate con timbri falsificati di medici ignari. Tra loro ci sono due lavoratori sanitari. La polizia ha sequestrato numerosi farmaci e documenti durante le indagini.

Firenze, 13 luglio 2026 – Un giro di spaccio di farmaci: oppiodi in particolare, tra cui anche il Fentanyl, che venivano presi in farmacia con ricette e timbri falsi di medici ignari. Farmaci che poi venivano rivenduti a tossicodipendenti. Sono quattro le persone indagate in Toscana per il giro che ha coinvolto più di una provincia. L’indagine è condotta dai carabinieri del Nas di Firenze. Una delle persone si trova ai domiciliari, altre tre hanno l’obbligo di firma. Furto aggravato, falsità materiale, truffa ai danni dello Stato, corruzione, peculato e spaccio di stupefacenti: queste le accuse a vario titolo ai quattro. Il ruolo di una coppia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ricette false per oppioidi poi venduti a tossicodipendenti: 4 indagati, tra cui due lavoratori della sanità

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