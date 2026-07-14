Resti archeologici nel cantiere del termovalorizzatore Acea | Lavori sospesi solo nell'area interessata
Durante i lavori per il termovalorizzatore a Santa Palomba sono stati trovati resti archeologici nel sito. I comitati che si oppongono al progetto chiedono di fermare le attività per approfondire i ritrovamenti. Acea ha comunicato che i lavori sono stati sospesi solo nelle aree interessate dai ritrovamenti, mentre proseguono nelle zone non coinvolte. La società ha aggiunto che le operazioni continueranno in modo separato nelle parti del cantiere non colpite dai ritrovamenti.
I comitati contrari al termovalorizzatore di Santa Palomba chiedono di abbandonare i lavori per verificare i nuovi ritrovamenti archeologici. Acea: "Il cantiere va avanti nelle zone non interessate". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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