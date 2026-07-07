Lupetti morti nell'area faunistica di Civitella Alfedena la posizione del PNALM | Una vicenda dolorosa da cui imparare

Notizia in breve

Due cuccioli di lupo sono morti nell’area faunistica di Civitella Alfedena. Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha confermato le decessioni e annunciato che sono state identificate criticità che verranno sistemate. La vicenda è stata definita dal parco come dolorosa, e si prevede di intervenire per evitare ulteriori incidenti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause specifiche dei decessi.