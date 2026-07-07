Lupetti morti nell'area faunistica di Civitella Alfedena la posizione del PNALM | Una vicenda dolorosa da cui imparare
Due cuccioli di lupo sono morti nell’area faunistica di Civitella Alfedena. Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha confermato le decessioni e annunciato che sono state identificate criticità che verranno sistemate. La vicenda è stata definita dal parco come dolorosa, e si prevede di intervenire per evitare ulteriori incidenti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause specifiche dei decessi.
Il Parco d'Abruzzo chiarisce la morte dei cuccioli di lupo nati nelle scorse settimane nell'area faunistica di Civitella Alfedena: individuate criticità che saranno corrette. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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