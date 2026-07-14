Stefano Cappellini è stato nominato direttore di Repubblica, sostituendo temporaneamente l’ex capo. La decisione ha portato un senso di stabilità tra i dipendenti, con alcuni che vedono nella sua gestione una continuità. La nomina, però, sembra più di un intervento provvisorio, anche se Cappellini mira a mantenere il ruolo più a lungo. La comunicazione ufficiale ha confermato il cambio di guida senza indicare una durata precisa dell’incarico.

Ad interim ma non troppo. Il primo effetto della nomina di Stefano Cappellini alla direzione di Repubblica è quello di rasserenare il clima interno. Dopo giorni di interrogativi seguiti alla tempestosa uscita di scena di Mario Orfeo, tra le scrivanie di Largo Fochetti prevale la fiducia verso una soluzione considerata capace di garantire stabilità nella transizione, in attesa di capire su quale nome punterà il nuovo management di Gedi. Cappellini, vicedirettore del quotidiano e figura cresciuta professionalmente all'interno del giornale, «è uno dei nostri», come riassume una firma storica del giornale fondato da Eugenio Scalfari. Il nuovo direttore ha incontrato la redazione e, pur ribadendo che il suo incarico è a termine, ha illustrato le linee del suo piano editoriale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Repubblica, Cappellini punta a restare in sella anche dopo l’interim

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