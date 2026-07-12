stefano cappellini direttore ad interim di repubblica

Il Gruppo Gedi ha nominato Stefano Cappellini direttore responsabile ad interim del quotidiano la Repubblica, con effetto immediato, succedendo a Mario Orfeo. Cappellini, 51 anni, è stato nominato nel 2024 vicedirettore di la Repubblica, testata nella quale è entrato nel 2016 e dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, affermandosi come una delle firme di riferimento nell'analisi politica e nell'attualità. In precedenza è stato direttore di Il Riformista e caporedattore de Il Messaggero. Giornalista, autore televisivo e saggista, è autore di numerosi libri dedicati alla politica e alla società italiana. "Forte della... 🔗 Leggi su Repubblica.it

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