repubblica stefano cappellini nominato direttore ad interim

Il Gruppo Gedi ha nominato Stefano Cappellini Direttore Responsabile ad interim di la Repubblica, "con effetto immediato". Lo riferisce il gruppo in una nota ricordando che "Cappellini, 51 anni, è stato nominato nel 2024 Vicedirettore di la Repubblica, testata nella quale è entrato nel 2016 e dove ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, affermandosi come una delle firme di riferimento nell'analisi politica e nell'attualità. In precedenza è stato Direttore de Il Riformista e Caporedattore de Il Messaggero. Giornalista, autore televisivo e saggista, è autore di numerosi libri dedicati alla politica e alla società italiana". "Forte... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Stefano Cappellini è il nuovo direttore ad interim di Repubblica. Già vicedirettore del quotidiano, assume l’incarico dopo le dimissioni di Mario Orfeo, nominato nei giorni scorsi direttore editoriale di QN. La nomina di Cappellini è stata comunicata al Comitato x.com

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