La redazione di Report invita il pubblico a seguire il programma su Raiplay, criticando la decisione della Rai di sospendere le repliche estive. Il caporedattore ha dichiarato che la redazione è stordita dall’atteggiamento di sciaccallaggio e ha respinto le divisioni interne, sottolineando che tutti sono invitati a guardare i contenuti sulla piattaforma digitale. La sospensione delle repliche ha suscitato reazioni di disapprovazione all’interno della squadra.

Tutti su Raiplay. Questo è l’invito lanciato dalla redazione di Report che ha ribadito la sua contrarietà alla decisione della Rai di sospendere le repliche estive della trasmissione. “Siamo una squadra pesantemente attaccata — prima con un attentato, ora con una sospensione — ma non ci fermiamo: continuiamo a lavorare con la stessa determinazione di sempre", si legge in una nota della redazione di Report in cui si invita il pubblico a collegarsi stasera su Raiplay “alle 21.15, l'orario in cui saremmo dovuti andare in onda su Rai” per guardare “l'inchiesta che sarebbe dovuta andare in onda” su Rai3. La redazione di Report, poi, aggiunge: “Poi fatevi una foto davanti allo schermo (o dello schermo) e pubblicatela sui social, taggandoci e usando l'hashtag #giulemanidareport". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Report: “Guardateci su Raiplay”. Ranucci: “Divisioni? No, redazione stordita da sciaccallaggio”

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