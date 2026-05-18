Fiorentina brutte notizie per Parisi | il report medico sul terzino viola

Durante la partita contro la Juventus, il terzino della Fiorentina ha dovuto abbandonare il campo dopo pochi minuti a causa di un infortunio al ginocchio. Dopo l'episodio, è stato sottoposto a esami medici che hanno fornito un report dettagliato sulle sue condizioni. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sul tipo di lesione o sui tempi di recupero previsti. La società è in attesa di ulteriori valutazioni per capire meglio l’entità del problema.

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Non arrivano buone notizie dall'infermeria della Fiorentina. Nella gara contro la Juventus Fabiano Parisi è stato costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti per un infortunio al ginocchio. Un infortunio che era subito sembrato preoccupante, confermato dal report medico che il club viola ha. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fiorentina, il report medico su GosensAttraverso un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha dato aggiornamenti in merito alle condizioni di Robin Gosens, uscito dopo soli dieci minuti... Juventus-Fiorentina 0-2. Cuore e orgoglio, trionfo Viola allo Stadium. Ansia ParisiFirenze, 17 maggio 2026 – Una soddisfazione, per l'onore e l'orgoglio di Firenze. #Fiorentina, brutte notizie per #Parisi: rottura del crociato per il terzino x.com Fiorentina, brutte notizie per Parisi: il report medico sul terzino violaNon arrivano buone notizie dall'infermeria della Fiorentina. Nella gara contro la Juventus Fabiano Parisi è stato costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti per un infortunio al ginocchio. Un inf ... firenzetoday.it Parisi, brutte notizie dopo l'infortunio in Juve-Fiorentina: il comunicato del club violaNon arrivano novità positive per l'esterno dopo il problema rimediato all'Allianz Stadium nel match contro i bianconeri ... tuttosport.com Scene brutte alla fine di Cagliari-Udinese, il centrocampista dell'Udinese Jasper Karlstrom: Keinan Davis ha sentito insulti razzisti. È incredibile che questo stia ancora succedendo. L'arbitro ha revocato il cartellino giallo a Davis dopo che Oumar Solet ha trad reddit