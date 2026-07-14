Il centrodestra sospetta che le puntate di alcune inchieste siano state influenzate da centrali di spionaggio. Le squadre di agenti coinvolte, tra cui le operazioni denominate Equalize, Squadra Fiore e Striano, sono sotto inchiesta per aver trasmesso informazioni riservate a giornalisti. Le autorità stanno verificando le attività di queste unità e il possibile coinvolgimento di soggetti esterni nella diffusione di dati sensibili.

Equalize, Squadra Fiore, Striano. Le squadre di «spioni» finite sotto inchiesta per aver passato informazioni riservate (anche) ai giornalisti sono la «magnifica ossessione» di parte del centrodestra. Che da mesi, in concomitanza con la messa in onda delle inchieste di Report, insinuano il sospetto che queste bande gli forniscano dossier per screditare chi governa. Su Report fu lapidario il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari che, intervistato dal Corriere, replicando alle accuse di Ranucci di aver ordinato ai servizi di spiarlo, fatte davanti al Parlamento Ue, e ancor di più alle insinuazioni circa un ruolo del governo nell’attentato contro di lui, disse: «La “macchina del fango” non ha niente a che fare con il giornalismo di qualità ed è un metodo che noi abbiamo sempre contestato». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Report, i sospetti del centrodestra: centrali di spionaggio dietro le puntate

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