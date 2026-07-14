Rai l' ad Rossi e Report | Le puntate sospese? Stiamo tutelando un brand fondamentale per l' azienda

Da roma.corriere.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’amministratore delegato della Rai ha dichiarato che le repliche di Report sono state sospese per tutelare un brand essenziale per l’azienda. La decisione è stata presa in relazione alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il programma. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi della sospensione né sui tempi di ripresa. La scelta è stata comunicata in un’intervista a un’agenzia di stampa.

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«Le repliche di Report sono state sospese per tutelare un brand che è fondamentale per l’azienda». L’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, esce allo scoperto sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il programma in un’intervista a AdnKronos Talk. «La decisione - dice - è conseguenza da un lato dell’inchiesta giudiziaria, dall’altro anche della ferocia del dibattico mediatico che si sta alimentando e che sta un po’ lambendo anche il format stesso: l’impegno della Rai è stato quello di tutelarlo». Rossi ha precisato che non state cancellate puntate nuove ma repliche di repliche, visibili su Rai Play. Interpellato sull’invito... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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