L’amministratore delegato della Rai ha dichiarato che le repliche di Report sono state sospese per tutelare un brand essenziale per l’azienda. La decisione è stata presa in relazione alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il programma. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi della sospensione né sui tempi di ripresa. La scelta è stata comunicata in un’intervista a un’agenzia di stampa.

«Le repliche di Report sono state sospese per tutelare un brand che è fondamentale per l’azienda». L’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, esce allo scoperto sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il programma in un’intervista a AdnKronos Talk. «La decisione - dice - è conseguenza da un lato dell’inchiesta giudiziaria, dall’altro anche della ferocia del dibattico mediatico che si sta alimentando e che sta un po’ lambendo anche il format stesso: l’impegno della Rai è stato quello di tutelarlo». Rossi ha precisato che non state cancellate puntate nuove ma repliche di repliche, visibili su Rai Play. Interpellato sull’invito... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Rai, l'ad Rossi e Report: «Le puntate sospese? Stiamo tutelando un brand fondamentale per l'azienda»

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