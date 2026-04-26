Nella Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Tadej Pogacar ha conquistato la vittoria in solitaria dopo un lungo duello con il giovane ciclista. La corsa si è conclusa con il secondo posto di Paul Seixas, mentre Remco Evenepoel ha dichiarato di essere finito in fuga senza volerlo, mantenendo successivamente il suo ritmo. La gara si è svolta come previsto, con il fuoriclasse sloveno in grado di imporre il suo ritmo negli ultimi chilometri.

Si è conclusa con la vittoria di Tadej Pogacar la Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Come da pronostico, il fuoriclasse sloveno ha fatto valere tutte le sue qualità da scalatore arrivando in solitaria dopo un duello spettacolare con il 19enne Paul Seixas. Alla fine, sulla Redoute, il campione del mondo in carica ha inserito le marce alte, separandosi dal francese e conquistando la terza Doyenne consecutiva. Secondo posto per un fantastico Seixas. Completa il podio Remco Evenepoel, abile a vincere lo sprint con il gruppo grazie ad una progressione di alto livello. La Liegi del belga era iniziata nel migliore dei modi, trovandosi catapultato improvvisamente in una fuga che è stata poi pian piano riassorbita.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Remco Evenepoel: “Mi sono trovato in fuga senza volerlo, poi ho tenuto il mio ritmo”

Notizie correlate

Evenepoel-Vingegaard, tandem show in pianura: poi Remco cade e Jonas si rialza per il fair playL’arrivo in salita più duro del Giro di Catalogna è giovedì, si arriva ai 2143 metri di quota di Vallter, località sciistica nei Pirenei a nord di...

Richard Hadida: «Mi sono svegliato con una fortuna enorme sul conto in banca e non sapevo bene cosa fare. Poi ho comprato il mio sogno e sono partito per il giro del mondo»E quest'anno Richard Hadida, orgoglioso proprietario del suo Oyster 885, Lush, partecipa con sua moglie, Ali Hadida e il loro figlio di due anni,...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Remco Evenepoel conquista la sua prima vittoria all'Amstel Gold Race; Amstel Gold Race 2026, Remco Evenepoel non sbaglia: Strappi brevi e difficili, questa corsa mi piace...; Skjelmose: Remco mi ha battuto lealmente, era il più forte. Evenepoel: Valutiamo la Freccia; L’Amstel di Evenepoel, un mix di tattica e potenza.

Remco Evenepoel: Mi sono trovato in fuga senza volerlo, poi ho tenuto il mio ritmoSi è conclusa con la vittoria di Tadej Pogacar la Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Come da pronostico, il fuoriclasse sloveno ha fatto valere tutte le sue ... oasport.it

Evenepoel: 'La fuga iniziale è nata per caso, prima della Redoute ho rischiato di cadere'Remco Evenepoel ha chiuso la Liegi Bastogne Liegi al terzo posto, ma è mancato nella sfida diretta a Pogacar e Seixas ... it.blastingnews.com

Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Remco Evenepoel si accontenta: “3° posto miglior risultato possibile, comunque una buona giornata per noi” x.com

Un inizio scoppiettante non se lo aspettava nessuno. Remco Evenepoel ha sorpreso tutti. Pogacar compreso. Il 26enne belga, pronti via, decide di rendere fin da subito appassionante la Liegi Bastogne Liegi ed entra in una fuga con 51 corridori. Fuga che arri - facebook.com facebook