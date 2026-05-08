Un'assistente di volo della compagnia aerea olandese KLM sottoposta a test per l’Hantavirus ha dato esito negativo. Nel frattempo, Spagna, Stati Uniti e Regno Unito stanno organizzando i voli di rimpatrio per i loro cittadini. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sulla questione, senza ulteriori dettagli sulle prossime azioni o su eventuali misure di sicurezza adottate.

L’assistente di volo della compagnia olandese KLM, sottoposta al test per l’Hantavirus, è risultata negativa. Lo ha confermato l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La donna, originaria di Haarlem, era entrata in contatto con una donna olandese a Johannesburg, in Sudafrica, deceduta in seguito a causa del virus. Lo riporta il Telegraaf. La donna olandese di 69 anni si era imbarcata su un volo KLM da Johannesburg ad Amsterdam il 25 aprile, ma l’equipaggio ha deciso di non farla salire a bordo a causa delle sue condizioni di salute. L’assistente di volo era presente su quel volo ed è una delle cinque persone che hanno avuto un “contatto intenso” con la donna.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, negativa l’assistente di volo sottoposta a test. Spagna, Usa e Regno Unito preparano i rimpatri

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