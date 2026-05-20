unione europea e stati uniti hanno formalizzato il testo del loro accordo commerciale

L’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno ufficializzato il testo di un nuovo accordo commerciale, concluso dopo i negoziati che si sono svolti nelle ultime settimane. La firma arriva a pochi mesi dalla discussione avviata lo scorso luglio, quando la presidente della Commissione Europea e l’ex presidente americano avevano annunciato l’intenzione di collaborare su questioni economiche. Il documento, ora formalizzato, riguarda vari aspetti degli scambi tra le due parti e rappresenta un passaggio importante nelle relazioni tra le due entità.

L’ Unione Europea e gli Stati Uniti hanno formalizzato il testo del loro accordo commerciale, discusso lo scorso luglio dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e da Donald Trump. I negoziatori del Consiglio Europeo, della Commissione Europea e del Parlamento Europeo hanno ottenuto la stesura finale che, tuttavia, non è ancora entrata in vigore: il Parlamento dovrà votarla e approvarla in sessione plenaria tra il 15 e il 18 giugno. Successivamente toccherà al Consiglio Europeo, ma non dovrebbero esserci modifiche sostanziali. Il processo di ratifica dell’accordo aveva subito una battuta d’arresto a gennaio, per via delle minacce del presidente statunitense contro la Groenlandia, e a febbraio, dopo che la Corte suprema USA aveva giudicato illegali i dazi imposti da Trump. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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LUnione europea: le Istituzioni, le fonti normative, il processo legislativo (12/02/2026)

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