Reggio Calabria maxi operazione della Dda contro la ' ndrangheta | 79 arresti
All’alba di oggi, agenti hanno eseguito 79 ordinanze di custodia cautelare nell’ambito di un’operazione della Dda di Reggio Calabria contro la 'ndrangheta. Le forze dell’ordine hanno perquisito decine di abitazioni e aziende nelle province di Reggio Calabria e dintorni. L’indagine ha portato alla scoperta di attività illecite legate a traffico di droga, estorsioni e riciclaggio di denaro. Numerosi soggetti sono stati fermati e portati in carcere.
È scattata all’alba di oggi una imponente operazione antimafia della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha coordinato le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Sono 79 i soggetti raggiunti da provvedimento cautelare, 73 in carcere e 6 ai domiciliari, tutti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell’aver agevolato la ‘ndrangheta, e rapina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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