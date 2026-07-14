All’alba di oggi, agenti hanno eseguito 79 ordinanze di custodia cautelare nell’ambito di un’operazione della Dda di Reggio Calabria contro la 'ndrangheta. Le forze dell’ordine hanno perquisito decine di abitazioni e aziende nelle province di Reggio Calabria e dintorni. L’indagine ha portato alla scoperta di attività illecite legate a traffico di droga, estorsioni e riciclaggio di denaro. Numerosi soggetti sono stati fermati e portati in carcere.

È scattata all’alba di oggi una imponente operazione antimafia della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria che ha coordinato le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Sono 79 i soggetti raggiunti da provvedimento cautelare, 73 in carcere e 6 ai domiciliari, tutti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell’aver agevolato la ‘ndrangheta, e rapina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Reggio Calabria, maxi operazione della Dda contro la 'ndrangheta: 79 arresti

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