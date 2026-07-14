' Ndrangheta | operazione Dda Reggio Calabria 79 arresti **

Un'operazione antimafia condotta dalla Dda di Reggio Calabria ha portato all'arresto di 79 persone. Più di 500 agenti tra Polizia e Carabinieri hanno eseguito le misure cautelari. L'azione si è concentrata su un'organizzazione criminale di stampo mafioso. L'intervento ha coinvolto un ampio dispiegamento di forze nell'area calabrese. L'indagine ha portato alla luce attività illegali riconducibili alla stessa rete.

Reggio Calabria, 14 lug. - (Adnkronos) - Vasta operazione antimafia della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Più di 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri sono impegnati nell'esecuzione di misure cautelari per 79 indagati. La Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ha coordinato le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino. Sono 79 le persone raggiunte da provvedimento cautelare, 73 in carcere e 6 ai domiciliari, tutti... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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'Ndrangheta, colpo alle cosche storiche di Reggio Calabria: 79 arresti

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