Reggio Calabria maxi operazione DDA contro ' Ndrangheta | 79 arresti Meloni | Colpo durissimo alla mafia - VIDEO
Nella mattinata si sono svolti oltre 70 arresti in tutta la regione durante un’operazione antimafia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. La vasta operazione ha coinvolto le principali cosche della 'Ndrangheta, tra cui i gruppi dei De Stefano, Tegano e Condello. Le forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni e sequestri di beni, concentrandosi su vari quartieri e zone rurali.
Il maxi blitz diretto dalla Direzione Distrettuale Antimafia ha riguardato soprattutto le cosche dei De Stefano, dei Tegano e dei Condello, oltre ad altre articolazioni del territorio. I capi d'accusa spaziano dall'associazione mafiosa all'estorsione, fino alla rapina Maxi blitz da parte dell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Ndrangheta, maxi-operazione di polizia: 54 arresti in cinque regioni italiane
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Maxi operazione antimafia a Reggio Calabria: 79 misure cautelari contro le cosche di 'ndrangheta https://www.calabrianews24.com/news/383263870470/maxi-operazione-antimafia-a-reggio-calabria-79-misure-cautelari-contro-le-cosche-di-ndrangheta?utm_ facebook
'Ndrangheta: Blitz Calabriassa, 79 pidätystäUna maxi operazione effettuata in Calabria ha portato all'arresto di 79 persone coinvolte nelle attività della 'Ndrangheta. notizie.it
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