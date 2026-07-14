Reggio Calabria maxi operazione DDA contro ' Ndrangheta | 79 arresti Meloni | Colpo durissimo alla mafia - VIDEO

Notizia in breve

Nella mattinata si sono svolti oltre 70 arresti in tutta la regione durante un’operazione antimafia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. La vasta operazione ha coinvolto le principali cosche della 'Ndrangheta, tra cui i gruppi dei De Stefano, Tegano e Condello. Le forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni e sequestri di beni, concentrandosi su vari quartieri e zone rurali.