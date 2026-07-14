Reggio Calabria il blitz anti-Mafia porta a 79 arresti
All’alba, carabinieri e polizia hanno eseguito un’operazione coordinata dalla direzione antimafia di Reggio Calabria, portando all’arresto di 79 persone. Di queste, 73 sono state portate in carcere, mentre 6 sono finite agli arresti domiciliari.
All'alba il blitz di carabinieri e polizia, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. 73 le persone in carcere, 6 quelle finite ai domiciliari. Impegnati oltre 500 agenti e militari dell'arma. Sequestrate armi e 6 società. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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Blitz anti-droga: sei arresti
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