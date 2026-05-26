Svolta sull' omicidio Diviesti | maxi blitz antimafia tra la BAT e l' Albania 14 arresti all' alba

All'alba sono stati eseguiti 14 arresti in un'operazione antimafia tra la provincia di Barletta-Andria-Trani, il centro Italia e l'Albania. L'azione ha coinvolto forze di polizia italiane e albanesi, che hanno effettuato perquisizioni e fermato sospetti collegati all'omicidio Diviesti. Le indagini hanno portato alla cattura di individui ritenuti legati a un'organizzazione criminale attiva nella regione.

Un'importante operazione internazionale è scattata dalle prime luci dell’alba nella provincia di Barletta-Andria-Trani, nel centro Italia e in Albania. Si tratta di una massiccia azione congiunta che vede muoversi in sinergia la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e la Procura Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana. L'intera offensiva è stata realizzata nell’ambito di una Squadra Investigativa Comune, costituita grazie al supporto strategico e al coordinamento internazionale di Eurojust. L'omicidio Diviesti Al centro delle indagini, condotte sul campo dagli investigatori della Direzione Investigativa... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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