Nel 2023, un giornalista ha rivelato le relazioni tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, documentando comportamenti che sono stati descritti come “reagire come se fossero impazziti”. La notizia è stata pubblicata da Il Riformista, firmata da Aldo Torchiaro, che ha portato alla luce questa dinamica. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sui comportamenti specifici o sulle conseguenze legali.

Aldo Torchiaro è la firma di punta del quotidiano Il Riformista. Fu lui nel 2023 a documentare per la prima volta le relazioni pericolose di Sigfrido Ranucci, attovagliato in compagnia di Valter Lavitola. Come venne a sapere della cena tra i due e altri commensali? «Abitavo dietro l'angolo del ristorante di Valter Lavitola e sapevo dell'assidua frequentazione di Sigfrido Ranucci. Lo avevo visto entrare più volte, nel tempo. Una volta, il 24 aprile 2021, entrai e chiesi a Ranucci se la trappola dell'Autogrill fosse stata fatta contro Matteo Renzi o contro Marco Mancini. Naturalmente, non rispose». Quante volte l'ha visto entrare? «Molte. È lo stesso Ranucci a dirlo: 'Almeno due volte al mese cenavamo insieme, ha detto, dal 2019'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Reagirono come fossero impazziti". Lo "stalking" di Ranucci e Lavitola

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