Fratelli d’Italia ha commentato il caso che coinvolge il giornalista Ranucci e l’ex editore Lavitola, indagato dalla Procura di Roma per il presunto coinvolgimento nell’attentato dinamitardo contro il conduttore di Report avvenuto l’anno scorso. Il partito ha fatto notare una presunta amicizia tra i due, sottolineando la relazione tra Ranucci e Lavitola. La Procura sta indagando sui collegamenti tra le persone coinvolte e l’attentato, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

Fratelli d’Italia interviene sul caso che coinvolge il giornalista Sigfrido Ranucci e l’ex editore Valter Lavitola, indagato dalla Procura di Roma come presunto mandante dell’attentato dinamitardo avvenuto lo scorso anno ai danni del conduttore di Report. Dopo che la trasmissione di Rai 3 aveva invitato i cittadini, attraverso i propri canali social, a segnalare temi e dossier da approfondire, il partito di Giorgia Meloni ha deciso di rispondere con una mail dai toni polemici. La mail inviata alla redazione di Report. Nel messaggio, Fratelli d’Italia scrive di voler segnalare quella che definisce la “curiosa amicizia” tra Ranucci e Lavitola, ricordando come il loro rapporto sia stato confermato dallo stesso giornalista in diverse interviste e dichiarazioni pubbliche, oltre che da fotografie diffuse dai media. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Fratelli d’Italia ironizza sul caso Ranucci-Lavitola: “Segnaliamo curiosa amicizia con Lavitola”

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